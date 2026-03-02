MN - Trpišovský: "Nel 2003 piansi. Se c'era il mio connazionale Nedved la Juve non avrebbe perso la Champions"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Jindřich Trpišovský tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Praga. Avversario nella doppia sfida nei sedicesimi di Europa League (vittoria per 3-1 a Praga e 4-2 a Milano per i rossoneri, ndr) due anni fa, con l'allenatore dello Slavia Praga abbiamo parlato di Leão, Pulisic, il talentino dello Slavia Mubarak Suleiman e la famosa ammonizione di Nedved 23 anni fa.

Lei è uno dei più grandi allenatori cechi della storia con quattro Scudetti cechi all'attivo e il quinto in arrivo. Ma Milan-Juve del 2003 con Nedvěd in campo come sarebbe finita?

"I bianconeri avrebbero certamente vinto la Champions League. Pavel Nedvěd era un vincente con una grande mentalità. E la Juventus faceva grande affidamento su di lui all'epoca. Qualcosa di simile avvenne in semifinale di Euro 2004 che lui saltò per colpa di un infortunio. Orfana di Nedvěd la Repubblica Ceca si fece eliminare. Pavel era importantissimo per le sue squadre grazie alla sua mentalità e l'X factor che portava in campo. Quando fu ammonito contro il Real Madrid lui iniziò a piangere e pure io scoppiai in lacrime davanti alla tv. La Juve avrebbe indubbiamente vinto la Champions League del 2003 con lui."