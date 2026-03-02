De Paola analizza il Milan: "Non concediamogli troppi alibi, ha i giocatori giusti"
Paolo De Paola, intervenuto a Tmw Radio nell'appuntamento con l'Editoriale, ha parlato così del Milan: "Alla fine è stato il solito Milan e il solito Allegri. La svolta è avvenuta quando ha messo la difesa a quattro e ha schierato tre attaccanti.
Questo Milan in realtà è stato costruito per giocare con la difesa a quattro e quest'anno poteva già combattere per lo scudetto con qualcosa in più. Non concediamogli troppi alibi, perché ha i giocatori giusti e un allenatore che può mostrare qualche cosa di interessante dopo anni non positivi".
