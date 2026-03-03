Liga: il Real Madrid cade in casa col Getafe

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Scivolone in casa per il Real Madrid nella 26/a giornata della Liga spagnola. Le merengues cedono 1-0 al Getafe e il Barcellona va a +4 punti di vantaggio in testa al massimo campionato iberico.. Decide un eurogol dell'ex Inter Martin Satriano. (ANSA).