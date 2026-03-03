Liga: il Real Madrid cade in casa col Getafe
(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Scivolone in casa per il Real Madrid nella 26/a giornata della Liga spagnola. Le merengues cedono 1-0 al Getafe e il Barcellona va a +4 punti di vantaggio in testa al massimo campionato iberico.. Decide un eurogol dell'ex Inter Martin Satriano. (ANSA).
Pubblicità
News
Da DS del Milan e con 100 milioni a disposizione, su che giocatori punteresti? Diddi: "Palestra, Bernasconi, Pisilli e Ghilardi"
E’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.di Antonio Vitiello
Le più lette
1 E’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
2 Da DS del Milan e con 100 milioni a disposizione, su che giocatori punteresti? Diddi: "Palestra, Bernasconi, Pisilli e Ghilardi"
4 Adani: "Il Milan segna alla fine e non è un caso: vuol dire che questa squadra ha dei valori interiori"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Marques: "Andrè un mix tra Casemiro e Kanté. 17 milioni? Se si ambienta velocemente sono pure pochi"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Trpišovský (Slavia Praga): "Leao potrebbe essere tra i top 5 al mondo ma è spesso inguardabile. Tra Rafa e Pulisic prenderei Cris: lui è decisivo"
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com