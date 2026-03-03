Paganin: "Milan giustamente secondo? Le coppe fanno la differenza"
MilanNews.it
Come è inevitabile il Derby della Madonnina, che si giocherà tra Milan e Inter domenica 8 marzo alle 20.45, è già quasi l'argomento predominante: i nerazzurri hanno l'occasione di mettere una mano sullo Scudetto, i rossoneri la possibilità di ritardare tuttto questo e soprattutto prendere punti Champions molto importanti. Nel corso di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda tutte i giorni feriali su TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin ha detto la sua sul Milan. Le sue dichiarazioni.
Milan giustamente secondo?
"Le coppe fanno la differenza, non aver avuto gli impegni in mezzo alla settimana ti permette di avere un organico quasi sempre disponibile. Difficile fare un paragone con le altre. Il Milan è leggermente dietro all'Inter".
Pubblicità
News
E’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.di Antonio Vitiello
Le più lette
1 E’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Marques: "Andrè un mix tra Casemiro e Kanté. 17 milioni? Se si ambienta velocemente sono pure pochi"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Trpišovský (Slavia Praga): "Leao potrebbe essere tra i top 5 al mondo ma è spesso inguardabile. Tra Rafa e Pulisic prenderei Cris: lui è decisivo"
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com