Paganin: "Milan giustamente secondo? Le coppe fanno la differenza"

Come è inevitabile il Derby della Madonnina, che si giocherà tra Milan e Inter domenica 8 marzo alle 20.45, è già quasi l'argomento predominante: i nerazzurri hanno l'occasione di mettere una mano sullo Scudetto, i rossoneri la possibilità di ritardare tuttto questo e soprattutto prendere punti Champions molto importanti. Nel corso di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda tutte i giorni feriali su TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin ha detto la sua sul Milan. Le sue dichiarazioni.

Milan giustamente secondo?

"Le coppe fanno la differenza, non aver avuto gli impegni in mezzo alla settimana ti permette di avere un organico quasi sempre disponibile. Difficile fare un paragone con le altre. Il Milan è leggermente dietro all'Inter".