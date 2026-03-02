MN - Marques: "17 milioni per André è un prezzo giusto: tra due anni può valerne il doppio"

Il Milan ha messo le mani su Andrè, centrocampista brasiliano classe 2006 in forza al Corinthians. Il club rossonero ha raggiunto l'accordo con quello carioca sulla base di 17 milioni di euro, anche se manca ancora la firma del Presidente Omar Stabile che sta complicando un po' le cose. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega Andersinho Marques, giornalista brasiliano inviato per Sport Tv Portogallo, che ci ha raccontato un po' le caratteristiche e la tipologia di giocatore. Un estratto delle sue dichiarazioni.

17 milioni sono troppi?

"Secondo me no. Per un ragazzo giovane, titolare nel Corinthians, con mercato europeo e margine di crescita, è un prezzo giusto. Se continua così, tra due anni può valerne il doppio facile. Tutto dipende da come si adatterà alla tattica italiana. In Italia il gioco è più tattico, più posizionale, devi capire i tempi, leggere le linee, non basta solo correre e recuperare palloni. Se entra subito nella mentalità giusta può fare molto bene".