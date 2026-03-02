San Siro, respinti ricorsi di Milan e Inter per l'extra-sconto in epoca Covid

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei club di Milan e Inter sul canone dell'affitto di San Siro da parte del Comune di Milano, in epoca Covid, quando cioè le due squadre giocarono con lo stadio vuoto. La sentenza arriva a conferma dopo quella pronunciata nel novembre 2024 dal Tar della Lombardia che aveva dato ragione anche in quel caso a Palazzo Marino: motivo per cui i due club milanesi si sono appellati al Consiglio di Stato.

Motivo del contendere: costo dell'affitto per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021 per il quale Milan e Inter chiedevano uno sconto vista l'assenza di pubblico; il Comune di Milano aveva nel 2021 rideterminato il canone ma aveva comunque incluso i diritti televisivi, aspetto che non era andato giù alle due società che non ritenevano da conteggiare nel calcolo anche questo aspetto. Come detto Il Consiglio di Stato ha confermato quanto sentenziato dal Tar: i club hanno beneficiato dello stadio in concessione anche durante il periodo pandemico e i diritti televisivi sono incassi legati all'uso dello stadio, indipendentemente da tifosi o no. La notizia è riportata da Calcio e Finanza.