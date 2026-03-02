Milan, Adani traccia un bilancio: "Che possa piacere o meno, però 57 punti sono segnati e sono anche tantissimi"

vedi letture

Lele Adani è intervenuto così dopo la vittoria del Milan sul campo della Cremonese. Questo un estratto delle sue parole sul rendimento dei rossoneri in questa stagione:

"Che può piacere o meno, però 57 punti sono segnati. 57 punti sono tantissimi. Poi dopo potete, con me anche, obiettare sul tipo di prestazione, e obiettare sul fatto, al di là del gol sbagliato da Leao, quello sbagliato da Pulisic, che per alcuni tratti tu vedevi Cremonese-Milan e ti sembrava, diciamo non la stessa squadra o la stessa classifica, però non facevi il Milan secondo in classifica contro la Cremonese che lotta per salvarsi.

Non è un caso che il gol alla fine lo fa il Milan, e non è neanche la prima volta come vi ho già elencato. 57 punti sono tanti. Poi se mi chiedete se basta questo per il futuro, quando arriva in Champions League, allora no, non basta. Non basta la proposta di gioco, non basta il ritmo, non bastano forse i giocatori. Ma ieri in campo c’erano Modric, Rabiot, Pulisic, Leao, Saelemaekers, Maignan. Non è che c’erano gli ultimi arrivati, c’erano giocatori che qui tutte le volte definiamo campioni. O giocatori di un livello alto. Quindi per me non è sufficiente, però quello che accade non è per caso”.

CREMONESE-MILAN 0-2

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti (21'st F. Terracciano), Luperto, Folino; Zerbin (21'st Barbieri), Thorsby, Vandeputte (37'st Grassi), Maleh, Pezzella; Vardy (21'st Djurić), Bonazzoli. A disp.: Nava, Silvestri; Ceccherini, Faye, Floriani; Bondo, Payero; Sanabria. All.: Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (33'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (17'st Füllkrug), Fofana (17'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi (44'st Estupiñan); Leão, Pulisic (33'st Nkunku). A dips.: Pittarella, P. Terracciano; Odogu; Jashari. All.: Allegri

Arbitro: Massa di Imperia.

Gol: 44'st Pavlović (M), 49'st Leão (M).

Ammoniti: 31'st F. Terracciano (C), 40'st Maleh (C).