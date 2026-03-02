Per i numeri Leao è il decimo attaccante più efficiente della storia del Milan

Nelle ultime ore hanno fatto discutere le parole di Paolo Di Canio nei confronti di Rafael Leao, dopo che il portoghese - prima di sigillare la gara con lo 0-2 - ha sbagliato due gol quasi già fatti contro la Cremonese. L'ex calciatore rossonero al Club di Sky Sport 24 era intervenuto così: "Io non voglio per forza analizzare sempre in negativo questo ragazzo, ma guardo le partite e i numeri. Allora, va bene il gol a Cremona alla fine, il rigore di Parma, e altre situazioni, poi però ci sono le partite. Leao segna solo contro queste squadre qui. A Torino viene tolto lui ed entra Pulisic e vincono la partita. Quando manca Leao, si vede, il Milan è più solido, perdono meno palloni".

Allo stadio "Giovanni Zini" Rafael Leao ha segnato il gol numero 80 in 282 presenze complessive con la maglia del Milan. La redazione di MilanNews.it ha voluto misurare l'effettivo apporto in zona gol del calciatore portoghese, tra gol e assist, nella sua carriera rossonera. Prendendo i dati transfermarkt, emerge che Leao ha partecipato in totale a 144 reti (80 gol + 64 assist). Considerando che il numero 10 ha giocato un totale di 19.206 minuti in rossonero, emerge un dato che, come tutti i dati statistici, può essere indicativo così come relativo: Leao ha partecipato a una segnatura ogni 133,4 minuti. In questo senso è il decimo attaccante più efficiente della storia del Milan, tra quelli che hanno giocato almeno 150 partite.

TOP TEN ATTACCANTI PIÙ EFFICIENTI DELLA STORIA DEL MILAN (minimo 150 presenze - dati Transfermarkt)

1. Zlatan Ibrahimović - 93,1

2. Marco van Basten - 102,1

3. Gunnar Nordahl - 108,3

4. Andriy Shevchenko - 113,1

5. Alexandre Pato - 120,8

6. Filippo Inzaghi - 122,1

7. Pierino Prati - 126,7

8. Aldo Boffi - 130,1

9. Kaká - 133,2

10. Rafael Leão - 133,4

N.B. È opportuno specificare che la statistica dell'assist, soprattutto prima degli anni '90, potrebbe non essere accurata come i giocatori dell'epoca moderna