Borghi analizza: “Leao sa fare il centravanti, ma a sinistra è tutt’altro giocatore”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la partita tra Cremonese e Milan. Queste le sue parole:

"C'è stato un cambio tattico nel secondo tempo perchè il Milan è passato al 4-3-3. Fofana ha mostrato ancora una volta di essere diverso rispetto alla prima parte di stagione, Ricci in questo momento dimostra di poter dare un pochino più brio. L'ingresso di Fullkrug è stato decisivo non solo nelle situazioni dei gol ma anche nel dare l'approdo li davanti. Pulisic da una parte e Leao dall'altra. Leao che ha avuto tante occasioni ma che non ha concretizzato e questo pesa in negativo sulla prestazione, però il discorso su Leao va fatto in base alla sua posizione. Io commento quello che vedo, un Rafael Leao che garantisce i movimenti da numero 9, ha ragione Allegri quando dice che ha assimilato e svolge il compito che gli viene affidato, poi però c'è da ragionare sul fatto che Leao quando si apre sulla sinistra è nella sua tazza di te, è tutt'altro tipo di giocatore. Il centravanti lo fa in maniera corretta, a sinistra abbiamo il vero Leao"