MN - Marques su André: "Casemiro per la forza, Kanté per la corsa"

Il Milan ha messo le mani su Andrè, centrocampista brasiliano classe 2006 in forza al Corinthians. Il club rossonero ha raggiunto l'accordo con quello carioca sulla base di 17 milioni di euro, anche se manca ancora la firma del Presidente Omar Stabile che sta complicando un po' le cose. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega Andersinho Marques, giornalista brasiliano inviato per Sport Tv Portogallo, che ci ha raccontato un po' le caratteristiche e la tipologia di giocatore. Un estratto delle sue dichiarazioni.

A chi si può paragonare?

"Mi ricorda un mix tra Casemiro per la forza e la presenza davanti alla difesa e N’Golo Kanté per la corsa e la capacità di stare ovunque. Ovviamente è giovane, deve crescere, ma la strada è quella".