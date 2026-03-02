La Fiorentina crolla a Udine: tris e dominio della squadra di Runjaic
Dopo due vittorie consecutive e tre gare di fila senza sconfitta, torna a perdere la Fiorentina nell'ultima partita del 27° turno del campionato di Serie A Enilive. I Viola sono stati dominati dall'Udinese di Runjaic che ha vinto in Friuli con il netto risultato di 3-0. Gara mai in discussione con il vantaggio bianconero arrivato al 10° minuto grazie all'incornata di Kabasele. Poco dopo l'ora di gioco ci pensa Davis a raddoppiare dal dischetto, mentre la ciliegina sulla torta viene messa da Buksa nei minuti di recupero.
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari 1-1
SABATO 28/02
Como-Lecce 3-1
Hellas Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalanta 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 3-3
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna 0-1
Udinese-Fiorentina 3-0
