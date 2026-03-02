Serie A, la classifica aggiornata: l'Udinese supera la Lazio, Fiorentina sul filo

Con la sconfitta netta e pesante della Fiorentina in casa dell'Udinese (3-0), cala il sipario sulla 27esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Una vittoria, quella della formazione di Kosta Runjaic, che mancava da tre giornate consecutive: interrotta la striscia di sconfitte in grande stile. Con questo risultato i friulani scavalcano la Lazio al decimo posto in classifica, a quota 35 punti in classifica. La Fiorentina, dal canto suo, rimane ancora sul filo della zona salvezza: insieme a Lecce e Cremonese occupa il terzultimo posto.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15