Incontro Vlahovic-Juve per il rinnovo: c'è apertura tra le parti

Dusan Vlahovic manca da una distinta ufficiale dal 29 novembre, giorno della sua ultima partita prima dell'infortunio. Nel prossimo weekend l'attaccante serbo potrebbe anche rientrare finalmente tra i convocati ma il motivo per cui il giocatore fa parlare di sè in queste ore è un altro. Secondo quanto viene riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, ci sarebbe stato un primo incontro tra Juventus ed entourage del calciatore per il rinnovo del contratto che scade a fine stagione e ci sarebbe stata un'apertura da parte dell'attaccante.

Secondo Di Marzio una reale chiusura non c'è mai stata, semplicemente il giocatore ha sempre voluto aspettare. Viene riferito che nell'incontro che c'è stato settimana scorsa, la Juventus ha espresso la sua volontà di trattenere il giocatore, a determinate condizioni, mentre Vlahovic ha assicurato che prima di qualsiasi altra offerta vuole ascoltare quella dei bianconeri. Spettatore interessato è Max Allegri che in estate ha cercato di portarsi il centravanti a Milanello.