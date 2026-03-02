Maignan commenta la vittoria a Cremona a modo suo: "Nervi saldi"
Il Milan è tornato alla vittoria nell'ultimo weekend di campionato: dopo il passo falso a San Siro contro il Parma di una settimana fa, che ha portato in dote la seconda sconfitta stagionale in campionato, i rossoneri si sono riscattati con la Cremonese che, ad agosto, gli aveva inflitto la prima. Il Diavolo, dopo aver sprecato quattro nitide palle gol, ha trovato due gol tra 89° e 94° riuscendo a portarsi a casa tre punti che potrebbero rivelarsi davvero cruciali nella corsa alla Champions League.
La Cremonese ha creato offensivamente più di un grattacapo alla difesa rossonera, ma gli interventi di Mike Maignan sono stati comunque pochi, solo uno vagamente decisivo. Il portiere e capitano del Milan ha commentato a freddo su Instagram la vittoria della sua squadra. Lo ha fatto a suo modo, scrivendo così: "I nervi sono saldi".
