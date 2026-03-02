MN - Marques: "André mediano moderno: non è solo uno che distrugge il gioco"

Il Milan ha messo le mani su Andrè, centrocampista brasiliano classe 2006 in forza al Corinthians. Il club rossonero ha raggiunto l'accordo con quello carioca sulla base di 17 milioni di euro, anche se manca ancora la firma del Presidente Omar Stabile che sta complicando un po' le cose. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega Andersinho Marques, giornalista brasiliano inviato per Sport Tv Portogallo, che ci ha raccontato un po' le caratteristiche e la tipologia di giocatore. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Che tipo di giocatore è?

"È un mediano moderno, forte fisicamente, tanta corsa e molto ordine. Recupera palloni, aiuta la difesa e quando serve si inserisce. Non è solo uno che distrugge il gioco, ha anche personalità e piedi puliti per uscire con la palla".