MN - Trpišovský su Leao: "Se il Milan non gioca per lui va in difficoltà e quindi non incide in zona gol.."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Jindřich Trpišovský tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Praga. Avversario nella doppia sfida nei sedicesimi di Europa League (vittoria per 3-1 a Praga e 4-2 a Milano per i rossoneri, ndr) due anni fa, con l'allenatore dello Slavia Praga abbiamo parlato di Leão, Pulisic, il talentino dello Slavia Mubarak Suleiman e la famosa ammonizione di Nedved 23 anni fa.

Di seguito un estratto delle sue considerazioni sul momento di Rafa Leao:

"Parliamo di uno che potrebbe essere tra i cinque migliori giocatori del mondo. Ma purtroppo fa vedere solo il 30-40 % del suo potenziale e in transizione difensiva aiuta poco o niente. Lui è un top player offensivo. Ma ha bisogno che la squadra giochi per lui per rendere al massimo. Il problema è che avere troppi Leão creerebbe guai seri alla propria squadra. Rafael ha la capacità di decidere certe partite com'è stato contro di noi. È un giocatore eccezionale ma se la squadra non gioca per lui va in difficoltà come era successo all'andata a Milano."