Orlando: "Milan ha avuto molta fortuna: secondo posto ma gioca troppo male"

Come è inevitabile il Derby della Madonnina, che si giocherà tra Milan e Inter domenica 8 marzo alle 20.45, è già quasi l'argomento predominante: i nerazzurri hanno l'occasione di mettere una mano sullo Scudetto, i rossoneri la possibilità di ritardare tuttto questo e soprattutto prendere punti Champions molto importanti. Nel corso di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda tutte i giorni feriali su TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua sul Milan. Le sue dichiarazioni.

Milan giustamente secondo?

"Ha i punti che merita. Ho abbastanza criticato il Milan perché ha avuto molta fortuna. È stato bravo Allegri a mettere dentro un centrocampo di qualità e quantità, cosa che è mancata lo scorso anno. Gli manca una punta a dire il vero, credo che il Milan in difesa abbia grossi problemi. Gli vanno fatti i complimenti, con una squadra meno forte del Napoli si ritrova secondo e quasi sicuro della Champions. Il Milan ha incredibilmente il secondo posto ma gioca troppo male, perché ogni volta prima di fare un'azione ne deve subire dieci in cui in un paio Maignan è strepitoso. Non ti può andare sempre bene".