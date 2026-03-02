Serie A, la classifica aggiornata: Italiano si rilancia in zona Europa, Pisa nel baratro

vedi letture

Vittoria importante del Bologna, quella maturata a Pisa al minuto 90 grazie al gol di Odgaard. I felsinei trovano la terza vittoria consecutiva in campionato: 9 punti che hanno rilanciato la formazione di Italiano in zona Europa. Ora i rossoblù sono a 39 punti, sei in meno dell'Atalanta settima in classifica e uno in più del Sassuolo che ieri ha battuto proprio la Dea. Per i toscani, invece, la situazione è sempre più nera: ultimo posto condiviso col Verona a 15 punti, con la salvezza distante 9 punti.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 34

Parma 33

Udinese 32*

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24*

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15

*una gara in meno