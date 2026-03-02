Serie A, la classifica aggiornata: Italiano si rilancia in zona Europa, Pisa nel baratro
Vittoria importante del Bologna, quella maturata a Pisa al minuto 90 grazie al gol di Odgaard. I felsinei trovano la terza vittoria consecutiva in campionato: 9 punti che hanno rilanciato la formazione di Italiano in zona Europa. Ora i rossoblù sono a 39 punti, sei in meno dell'Atalanta settima in classifica e uno in più del Sassuolo che ieri ha battuto proprio la Dea. Per i toscani, invece, la situazione è sempre più nera: ultimo posto condiviso col Verona a 15 punti, con la salvezza distante 9 punti.
Di seguito la classifica aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24*
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
*una gara in meno
