Settore giovanile, tutti i risultati del weekend rossonero
Oggi alle 19:40News
di Francesco Finulli
fonte acmilan.com

Un fine settimana intenso per il Settore Giovanile rossonero: in luce l'Under 15 e l'Under 16 maschili, entrambe impegnate in trasferta a Como: 4-1 per i 2011, addirittura 5-0 per i 2010. Le due squadre proseguono i rispettivi percorsi nelle posizioni più alte della classifica. Sconfitta esterna contro la Roma per la Primavera maschile, mentre pareggia in casa l'Under 17 contro il Padova. Como avversaria anche dell'U17 femminile e altro 5-0 rossonero per le ragazze di Fabio Treccani. Ha chiuso il weekend il Derby Under 18, pareggiato per 1-1. 

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 12: campionato, Rhodense-Milan 0-3 (Campus, Portanova, Sartori)

UNDER 10: campionato, Enotria-Milan 3-5 (2x Casati, 2x Trovato, Pisani)

UNDER 11: campionato, Milan-MFA 4-0 (2x Sabella, Canito, Luccarelli)

UNDER 9: campionato, Milan-Enotria 3-3 (Bof, Bonfanti, Soncini)

UNDER 13: campionato, Milan-Aurora Pro Patria 4-0 (Magrassi, Mamadou, Mazreku, Riccardi)

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Como Women 5-0 (2x El Shamy, Duina, Marti, Raso)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Macallesi 10-6 (3x Delmiglio, Aliprandi, Carofiglio, Delia, Gottarelli, Nicola, Pagni, Vergani) 

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Rhodense 1-1 (Tosoni)

PRIMAVERA MASCHILE: 27ª giornata, Roma-Milan 1-0

UNDER 15: 20ª giornata, Como-Milan 1-4 (2x Rossini, Boniforti, Cenedese)

UNDER 14: 15ª giornata, Milan-Aurora Pro Patria 7-1 (3x Kostyuk, Bernasconi, Crisci, Fresolone, Grimoldi)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Sedriano-Milan 4-1 (Lucchetti)

UNDER 17: 20ª giornata, Milan-Padova 2-2 (44' Babaj, 29'st Guglielmo)

UNDER 16: 20ª giornata, Como-Milan 0-5 (3x Borsa, 2x Marasco)

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata, Atalanta-Milan 1-2 (Campanella, Manuini)

UNDER 18: 25ª giornata, Milan-Inter 1-1 (8’st Batistini)