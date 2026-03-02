Milan, gli impegni della prima squadra nel mese di marzo
MilanNews.it
Questi gli impegni a marzo della Prima Squadra Maschile del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero:
"Il pranzo domenicale di Cremona sarà seguito, per i ragazzi di Allegri, da tre partite ad alta tensione. A cominciare dall'appuntamento più atteso di tutti, quello con il Derby. Dopo il secondo incrocio stagionale contro i nerazzurri toccherà a Lazio e Torino, sfide dal fascino antico e dal presente comunque esigente per conquistare punti determinanti in ottica Champions League.
SERIE A
28ª giornata, Milan-Inter, domenica 8 marzo alle 20.45 (DAZN) - San Siro
29ª giornata, Lazio-Milan, domenica 15 marzo alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico, Roma
30ª giornata, Milan-Torino, sabato 21 marzo alle 18.00 (DAZN) - San Siro".
Pubblicità
News
Serafini: "Il centravanti è un problema che il Milan ha da anni. In estate si deve investire per essere protagonista sia in campionato che in Europa"
MN - Il tecnico dello Slavia Praga Trpišovský su Leao: "Potrebbe essere uno dei migliori al mondo, ma esprime solo il 40% del suo potenziale"
Dentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempiodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Dentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
06:20 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Trpišovský (Slavia Praga): "Leao potrebbe essere tra i top 5 al mondo ma è spesso inguardabile. Tra Rafa e Pulisic prenderei Cris: lui è decisivo"
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com