Milan, gli impegni della prima squadra nel mese di marzo

Milan, gli impegni della prima squadra nel mese di marzoMilanNews.it
Questi gli impegni a marzo della Prima Squadra Maschile del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero: 

"Il pranzo domenicale di Cremona sarà seguito, per i ragazzi di Allegri, da tre partite ad alta tensione. A cominciare dall'appuntamento più atteso di tutti, quello con il Derby. Dopo il secondo incrocio stagionale contro i nerazzurri toccherà a Lazio e Torino, sfide dal fascino antico e dal presente comunque esigente per conquistare punti determinanti in ottica Champions League.

SERIE A

28ª giornata, Milan-Inter, domenica 8 marzo alle 20.45 (DAZN) - San Siro

29ª giornata, Lazio-Milan, domenica 15 marzo alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico, Roma

30ª giornata, Milan-Torino, sabato 21 marzo alle 18.00 (DAZN) - San Siro". 