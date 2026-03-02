Serafini sul Milan: "Campionato eccellente per numero di punti e per continuità. Striscia d'imbattibilità interrotta da un ennesimo pasticcio arbitrale"

Luca Serafini, intervistato da time2play.com, ha commentato così la stagione del Milan: "La striscia d’imbattibilità era un record significativo, importante da difendere, ed è stata interrotta da un ennesimo pasticcio arbitrale. Forse il Milan non meritava pienamente di vincere contro il Parma, ma certamente non meritava di perdere in quel modo, considerando quanto fatto vedere nel secondo tempo. Il campionato resta eccellente per numero di punti e per continuità, ed è ridimensionato solo da due fattori: il passo straordinario dell’Inter, che rende il secondo posto un po’ indigesto per i tifosi rossoneri, e i tanti punti lasciati per strada contro squadre oggettivamente alla portata.

Questi risultati evidenziano limiti oggettivi, sia tecnici sia legati alla condizione degli attaccanti. Santiago Giménez è fuori da mesi, Rafael Leão non è al meglio, Christian Pulisic ha avuto problemi fisici. Lo stesso Niclas Füllkrug si è rotto il dito del piede appena è sbarcato a Milano. In queste condizioni diventa difficile allenarsi con continuità e l’autonomia inevitabilmente cala. E questo senza considerare le questioni di ruolo di Leão e Christopher Nkunku, che non sono centravanti. Diventa tutto più complicato se l’apporto offensivo non risponde sempre presente: il “corto muso” si basa su difesa solida e pochi gol subiti, ma se davanti non concretizzi, rischi di buttare via punti preziosi. C’è poi il tema arbitrale: tra Inter, Juventus e Milan-Parma, in una sola settimana ci sono state decisioni discutibili che hanno inciso tantissimo".