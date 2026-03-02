Assogna boccia Leao: "Contro la Cremonese è stato insufficiente, ha sbagliato due gol clamorosi"

Nonostante il gol nel finale, la prestazione di Rafa Leao ieri a Cremona secondo Paolo Assogna è stata insufficiente. Questa la sua analisi nel post partita di Cremonese-Milan:

"Per me Leao insufficiente. Ha sbagliato un gol clamoroso su imbucata di Fofana che poteva mettere la partita su binari più scorrevoli: un errore grave. Cambia tanto il passaggio da esterno a centravanti: ti cambia il mondo. Giocare lì in mezzo al traffico ti cambia completamente il modo di esprimerti e lui soffre tanto: spesso e volentieri il primo controllo è allungato, con l’abitudine da giocare come esterno. Lui ha perso tanti palloni. Secondo me, con tutto il rispetto per le scelte di Allegri, quello di Leao punta non è un esperimento che sta andando bene".

LE PAROLE DI ALLEGRI POST CREMONESE-MILAN

“In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti… Il Como, il Napoli ieri ha vinto, deve giocare l’Atalanta, la Roma e la Juventus… Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora molto lunga. Maggiore concretezza? Sì, ma bisogna essere molto lucidi per costruire azioni per far gol. Nell’occasione del calcio d’angolo sono stati molto bravi, Estupinan ha dato una bellissima palla per Modric, giusta per fargliela mettere di prima. Quello che fa la differenza. Così come sono stati bravi nel contropiede per chiuderla. Abbiamo ora una settimana per andare a giocare questa partita meravigliosa, e poi dopo proseguiremo il campionato”.