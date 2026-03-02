MN - Nessuna lesione per Bartesaghi, positiva la visita di controllo di Gimenez

Il Milan con oggi è entrato ufficialmente nella settimana che lo porterà al derby contro l'Inter che si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45 a San Siro. Arrivano notizie confortanti dall'infermeria rossonera, specialmente da Davide Bartesaghi. Il terzino italiano ieri, conquistando il calcio d'angolo da cui è nato il gol di Pavlovic contro la Cremonese, ha dovuto abbandonare il campo per un fastidio al flessore della coscia destra. Per fortuna gli esami strumentali di questa mattina hanno escluso lesioni e dunque viene confermata la prima diagnosi di semplice risentimento. Bisognerà comunque capire se il giovane calciatore potrà essere a disposizione di Allegri già per il weekend.

Novità in arrivo anche sul fronte Santiago Gimenez per cui si avvicina, finalmente, il rientro in gruppo. Il calciatore ha svolto una visita di controllo che ha dato esito positivo. Nei prossimi giorni l'attaccante ultimerà il lavoro propedeutico al ritorno in gruppo: dunque a breve l'ex Feyenoord potrà tornare al lavoro con i compagni.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara