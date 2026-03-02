Riqualificazione stadio Maradona: il Comune di Napoli invia la documentazione alla FGC

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Il Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026. "Si sta lavorando - ha detto il primo cittadino - sono in contatto con la FIGC e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta e pertanto presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti indipendentemente dagli Europei.

La riqualificazione del Maradona - ha proseguito - è un obiettivo importante: è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi". Rispetto alla volontà, più volte espressa, della società Calcio Napoli di realizzare un nuovo stadio, Manfredi ha risposto: "Se ci sono altre proposte noi le aspettiamo". (ANSA).