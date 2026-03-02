Tacchinardi sul Milan: "E' l'unica squadra che sta tenendo in vita il campionato. E c'è ancora il derby..."

vedi letture

Domenica è in programma alle 20.45 il derby di Milano a San Siro. Ma se il Milan dovesse vincere e portarsi così a -7 dall'Inter potrebbe pensare di riaprire il campionato? L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha dichiarato a Pressing: "Il Milan non riesce a fare un salto di qualità a livello di gioco, ma vanno fatti i complimenti al Diavolo che è l'unica squadra che sta tenendo in vita il campionato. E c'è ancora il derby, può succedere di tutto".

Ad accendere la gara contro l'Inter ci ha pensato Rafael Leao nel post-partita di Cremona: "Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti. Cos'è per me il Derby? È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale”, perché è una partita da vita o morte” le parole del portoghese a DAZN.