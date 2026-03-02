Milan, che numeri in difesa: secondo in Serie A per gol subiti, e che differenza con l’anno scorso!

Se a livello individuale la difesa del Milan non eccelle con i nomi, a livello di fase difensiva la squadra di Massimiliano Allegri è molto efficace. La scelta del modulo 3-5-2 è stata fatta proprio in funzione di schermare e proteggere i tre dietro e limitare le grandi e continue imbucate che si prendevano la scorsa stagione. Infine, non è da negare anche l'abbassamento del baricentro in fase difensiva che rende la squadra di Allegri molto compatta e difficile da insidiare. In sostegno di tutto ciò ci sono i dati che, in quanto tali, sono la verità assoluta

GOL SUBITI, LA CLASSIFICA - Al primo posto della classifica della squadra che ha subito meno gol troviamo la Roma di Gasperini con 19 reti concesse agli avversari. Al secondo posto, a pari merito con il Como, ci sono proprio i rossoneri di Max Allegri con 20 gol. Infine terza l'Inter con 21. Dati inequivocabili che, nella scelta della fase difensiva di squadra, danno ragione a Massimiliano Allegri. Per paragonare la situazione di quest'anno con quella dell'anno passato, alla giornata 27 il Milan aveva subito 30 gol, ben 10 in più di quest'anno.