Bucchioni sul Milan: "Il rendimento è calato, e senza un centravanti è tutto più difficile"

vedi letture

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale pubblicato su TMW, ha parlato così del Milan e di Massimiliano Allegri. Questo un breve estratto: "Il Milan non è così contento di Allegri? E Allegri per restare si aspetta un serio piano di rafforzamento? Domande possibili e plausibili.

E’ chiaro che il rendimento del Milan è calato da quando è diminuito il rendimento di alcuni giocatori-chiave come Pulisic e Rabiot, ma anche Modric che era da otto e adesso a volte è semplicemente da sei. E’ anche evidente che senza un centravanti vero sia tutto più difficile".