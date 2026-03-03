Padovano sul futuro di Vlahovic: "Attenzione al Milan: Allegri sta spingendo"

Il nome di Dusan Vlahovic è tornato a circolare sulla bocca degli addetti ai lavori nelle ultime ore: non solo perché il centravanti serbo pare vicino al rientro, con una possibile convocazione all'orizzonte già nel weekend, ma anche e soprattutto perchè filtra secondo le ultime indiscrezioni un'apertura a rinnovare con la Juventus o quantomeno a sedersi al tavolo col club bianconero. Segue da vicino il Milan con il tecnico Max Allegri che vorrebbe portarselo a Milanello già dall'estate scorsa. Anche per Michele Padovano, ex calciatore e opinionista a Sky Sport 24, il club rossonero è da monitorare in tal senso, come ha ricordato nel post gara di Cremonese-Milan.

Le parole di Michele Padovano su un possibile approdo di Vlahovic in rossonero: "Attenzione al Milan, perchè Allegri sta spingendo per averlo in rossonero, l'allenatore ha conosciuto bene il serbo nei suoi anni a Torino e sa quali sono le sue caratteristiche. Il Milan, come la Juventus, non ha mai risolto in maniera definitiva il problema dell'attacco e sono convinto che per arrivare a Vlahovic si giocheranno tutte le carte che hanno a disposizione, Allegri sa che è uno che può fare la differenza".