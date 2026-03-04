Gozzini: "Leao si è legato ad Allegri, accettando il ruolo di centravanti, incarico che lo porta a essere meno spettacolare ma comunque efficace"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Addirittura Leao potrà porsi come obiettivi altri grandi numeri: il gol numero cento o i dieci anni di storia rossonera. Traguardi che vanno di pari passo e che hanno come presupposto di base il rinnovo del contratto con il Milan: l’attuale scadenza è fissata nel giugno 2028, la trattativa per il prolungamento potrebbe spostarla di due stagioni più in là.

Il dialogo è in corso: ci sono già stati contatti con il variegato staff di Rafa, tra familiari, manager e legali che curano gli interessi del professionista Leao. Altri ancora ci saranno nel senso che sono stati fissati in agenda a breve. Rafa è rossonero dall’estate 2019, quando arrivò dal Lilla firmando un contratto di cinque anni. L’exploit in campionato, con la vittoria dello scudetto da miglior giocatore del torneo e certe grandi prove in Champions, portarono poi a una lunga negoziazione per il rinnovo firmato nel giugno 2023. Rinnovo che certificava anche un nuovo status: da giovane promessa con uno stipendio da un milione e mezzo di euro, a campione più pagato della squadra, con ingaggio praticamente quadruplicato, 5,5 milioni più bonus. L’eventuale rinnovo bis comporterebbe un ulteriore miglioramento in busta paga. Rafa nel frattempo si è legato ad Allegri, accettando il ruolo di centravanti, incarico che lo porta a essere meno spettacolare ma comunque efficace".