Pastore: "Andre sembra il solito pasticcio di un affare fatto, poi bloccato. Sono questioni che attraversano la vita del Milan quasi regolarmente ormai"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Allegri: "Il mio discorso parte dalle due dichiarazioni simili fatte a stretto giro di posta da Allegri e Tare, nelle quali parlano di quanto sia importante lavorare di gruppo. Se i due più importanti dirigenti tecnici, allenatore e direttore sportivo, ci tengono a sottolinearlo vuol dire che questa cosa è un tema. E qui c'è il caso André. Mi sembra il solito pasticcio di un affare fatto, poi bloccato. Sono questioni che attraversano la vita del Milan quasi regolarmente ormai, che mi fanno pensare ci siano delle diversità di vedute in società. Basta leggere anche alcune indiscrezioni: ‘Allegri starebbe pensando di andare via’, sono cose che non si scrivono mai per caso, e al Milan questa è la prassi”.

Come riportato anche da Gianluca Di Marzio, il Milan sarebbe in chiusura per un talento brasiliano in vista della prossima stagione. Si tratta del centrocampista Andrè del Corinthias. Il club rossonero è pronto a chiudere per il brasiliano, ma resta il nodo dell’approvazione presidenziale per chiudere del tutto l'affare, che si aggirerebbe intorno ai 17 milioni di euro totali.

DI MARZIO SU ANDRE'

"Il giovane, 19 anni, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, accettando anche di rinunciare alla quota personale del 30% dei diritti. Le bozze contrattuali sono state inviate ai rispettivi uffici legali e, in caso di via libera definitivo, André dovrebbe volare in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche, con trasferimento effettivo a partire da giugno. Nonostante l’intesa tra club e calciatore, l’affare non è ancora chiuso. A frenare la conclusione è il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, che non ha ancora dato l’approvazione finale alla cessione".