Pellegatti: “Casemiro vuole giocare con Modric, credo si possa fare”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Casemiro e della possibilità di vederlo in rossonero il prossimo anno. Queste le sue parole:

"Su Casemiro sono già arrivate le smentite, non dalla società ma da colleghi molto vicini alla società, no, non se ne parla... io però continuo a dire che Casemiro vuole giocare gli ultimi anni della sua carriera europea con Modric. Vuole giocare in Champions League e quindi io credo ancora che se Casemiro contattasse Modric e Modric contattasse Allegri o Tare la possibilità esiste. Chiaramente l'ingaggio è molto elevato, dovrebbe scendere ai livelli dei nostri top player, su questo non ci piove, ma avendo già preso 36 milioni negli ultimi tre anni, io credo propio che possa venire anche a ingaggi più bassi e vicini ai livelli che il Milan giustamente tiene. Continuo a sperare, non mi interessano le smentite di facciata, perchè se Allegri e Tare portino avanti con Modric questa operazione si possa fare, come successo per Rabiot"