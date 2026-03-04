Leao-Milan, Moretto sul rinnovo: "Non si tratterebbe di adeguamento ma solo di estensione fino al 2030"

vedi letture

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così poco fa sul proprio canale Youtube. Insieme al collega Fabrizio Romano, Moretto ha voluto fare il punto della situazione in casa Milan, in particolare del rinnovo di Rafa Leao. Un estratto delle sue considerazioni:

"Leao-Milan, vi raccontiamo cosa filtra in casa rossonera. Da ciò che ci risulta, per il rinnovo di Rafael non si tratterebbe di un adeguamento ma solo allungamento del contratto fino al 2030. I dialoghi ci sono stati e le parti hanno parlato molto negli ultimi mesi, in verità però non ci sono nuovi aggiornamenti importanti ultimamente. Sicuramente entro la fine della stagione i Milan vorrebbe rinnovare il ragazzo, per poi capire a giugno cosa fare e quali opzioni poter intraprendere..".