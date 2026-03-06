Ambrosini predica calma su Camarda: "Alla sua età Pio Esposito era ancora in Primavera"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così il lavoro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: "Max ha ridato un’anima al Milan, cominciando dalla solidità difensiva, che era la priorità. Per questo non credo ci si sposti dal 3-5-2. La missione di tornare in Champions è vicina...".

Ambrosini ha poi parlato anche di due giovani come Camarda e Pio Esposito che saranno il futuro dell'attacco di Milan e Inter: "Pio Esposito è un ragazzo serio e forte. Credo sia apprezzato da tutti perché trasmette la voglia di migliorare. Mi piace. I derby del futuro saranno un duello con Camarda? Andiamoci piano. Camarda ha tre anni inmeno di Pio, deve ancora fare uno step intermedio. Alla sua età, Esposito stava ancora in Primavera".