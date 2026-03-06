Milan a caccia di un nuovo 9? Ecco che attaccante vuole Allegri

Durante il prossimo mercato estivo, il Milan dovrà certamente allargare la rosa, ma anche prendere un grande centravanti visti i troppi problemi emersi quest'anno in quel ruolo. Max Allegri ha le idee chiare sul giocatore che vorrà avere a disposizione: come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il tecnico livornese vuole un attaccante già pronto e già abituato alle enormi responsabilità che San Siro addossa, meglio ancora se conosce già la Serie A.

Prima della sfida contro la Cremonese di domenica scorsa, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "Con la società c'è totale sintonia. Poi com'è normale che sia in un confronto ci possono essere punti di vista diversi. È importante che tutti si lavori per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato al Milan dopo 15 anni e aver iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi splendidi. La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Per fare questo bisogna ottenere il risultato più importante. A marzo per ora stiamo abbastanza bene. Ora dobbiamo vedere se siamo bravi a rimanere lì o a fare l'ultimo scalino. C'è sintonia tra me e la società".