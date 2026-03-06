Milan, per Allegri non tutte le scelte nell’ottica del rafforzamento sono state convincenti

Nonostante le voci degli ultimi giorni, Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan al termine di questa stagione, anzi la sua idea è quella di diventare sempre più centrale nel progetto tecnico rossonero, in primis avendo più peso nelle scelte sul mercato. Lo riporta questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che per il tecnico livornese, sia in estate che a gennaio, non tutte le scelte nell’ottica del rafforzamento sono state convincenti.

Non è un mistero ad esempio che durante l'ultimo mercato invernale Allegri abbia chiesto un nuovo difensore centrale, mentre l’ad Furlani ha preferito trattare il centravanti, Mateta, poi sfumato per i noti problemi emersi durante le visite mediche dell'attaccante del Crystal Palace. Con il ritorno in Europa, servirà allargare la rosa anche con elementi di esperienza, che sappiano fare subito la differenza e trascinare i compagni, anche quelli più giovani, come hanno fatto Rabiot e Modric.