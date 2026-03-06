Stramaccioni: "Allegri ha riportato la mentalità da grande squadra al Milan. Ma deve migliorare le prestazioni"

Intervistato da Tuttosport, Andrea Stramaccioni ha commentato così i meriti di Max Allegri nella stagione del Milan: "Aver riportato mentalità da grande squadra, aver voluto giocatori carismatici in campo e fuori come Modric e Rabiot, e infine aver trasmesso nuovo entusiasmo al popolo rossonero. Come primo anno difficile fare meglio. Ora il Milan deve blindare la Champions il prima possibile e porre le basi per un grande futuro.



Dove il Milan poteva fare di più? Sul livello di prestazione.

Spesso troppo altalenante anche all’interno della singola gara e pur essendo senza coppe europee.E poi tanta, troppa fatica con le squadre della parte destra della classifica. Al contrario dell’Inter che sta dominando il campionato proprio grazie a un percorso perfetto contro le piccole".