Il CorSport verso il derby: "Max eviti tredici dietro"

di Federico Calabrese

Tutto pronto per il derby tra Milan e Inter, in programma domenica. Una stracittadina che potrebbe indirizzare ancora di più il campionato. Ne parla in un ampio focus l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Max eviti tredici dietro".

Con una vittoria, infatti, i nerazzurri salirebbero a +13 in classifica archiviando ufficiosamente la questione scudetto. E' l'ultimo ostacolo per i nerazzurri, e il Diavolo di sicuro non vorrà consegnare dopo il derby le chiavi del campionato.