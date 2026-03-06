MN - Ottime notizie da Milanello: Bartesaghi si è allenato in gruppo
Arrivano ottime notizie da Milanello dove il Milan si è allenato questa mattina e ha proseguito la sua preparazione in vista del derby di domenica sera: Davide Bartesaghi ha infatti smaltito il risentimento al flessore rimediato qualche giorno fa a Cremona e oggi ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo rossonero. Se non ci saranno quindi altri intoppi, l'esterno sinisitro milanista farà parte della lista dei convocati di Max Allegri per la gara contro l'Inter. Toccherà poi al tecnico livornese decidere se schierarlo dal primo minuto o se mettere dall'inizio Pervis Estupinan.
di Antonio Vitiello
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
