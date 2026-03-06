MN - Ottime notizie da Milanello: Bartesaghi si è allenato in gruppo

Arrivano ottime notizie da Milanello dove il Milan si è allenato questa mattina e ha proseguito la sua preparazione in vista del derby di domenica sera: Davide Bartesaghi ha infatti smaltito il risentimento al flessore rimediato qualche giorno fa a Cremona e oggi ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo rossonero. Se non ci saranno quindi altri intoppi, l'esterno sinisitro milanista farà parte della lista dei convocati di Max Allegri per la gara contro l'Inter. Toccherà poi al tecnico livornese decidere se schierarlo dal primo minuto o se mettere dall'inizio Pervis Estupinan.

di Antonio Vitiello

