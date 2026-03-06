MN - Ottime notizie da Milanello: Bartesaghi si è allenato in gruppo

MN - Ottime notizie da Milanello: Bartesaghi si è allenato in gruppoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:10Primo Piano
di Enrico Ferrazzi

Arrivano ottime notizie da Milanello dove il Milan si è allenato questa mattina e ha proseguito la sua preparazione in vista del derby di domenica sera: Davide Bartesaghi ha infatti smaltito il risentimento al flessore rimediato qualche giorno fa a Cremona e oggi ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo rossonero. Se non ci saranno quindi altri intoppi, l'esterno sinisitro milanista farà parte della lista dei convocati di Max Allegri per la gara contro l'Inter. Toccherà poi al tecnico livornese decidere se schierarlo dal primo minuto o se mettere dall'inizio Pervis Estupinan

di Antonio Vitiello

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN

SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY

DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN

LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY