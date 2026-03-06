CorSera: "Le rogatorie senza esito. I pm: archiviare l'indagine sulla cessione del Milan"
L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Le rogatorie senza esito. I pm: archiviare l'indagine sulla cessione del Milan". La Procura di Milano chiede l'archiviazione dell'inchiesta che era stata aperta mesi fa sulla proprietà del club rossonero in 10 pagine da cui emerge che Elliott detiene ancora il 5% del Diavolo.
Questa novità, continua il quotidiano milanese, "risulta in una nota del 31 dicembre 2025 proprio di Elliott a suoi clineti, in cui accenna che l'investimento nel Milan - riassume ora la Procura di Milano - 'comprendeva anche uno strumento finanziario atipico, warrant-like partecipation in approximately 5% of the club equity, sfuggito evidentemente per tale ragione agli accertamenti svolti e che Elliott conserverà una partecipazione azionaria anche dopo il rimborso del prestito".
