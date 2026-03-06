Milan, il fondo Elliott detiene ancora il 5% del club rossonero

vedi letture

La Procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta sulla proprietà del Milan. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che nelle 10 pagine del pm si apprende per la prima volta che Elliott manterrebbe la partecipazione diretta del 5% delle azioni del club rossonero, anche dopo l’estinzione del vendor loan. Questa circostanza è stata confermata anche da alcune chat presenti all’interno della documentazione degli inquirenti.

Lo scorso 30 gennaio, RedBird aveva annunciato: "RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine. L’operazione rifinanzia il vendor loan legato all’acquisizione - originariamente detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") in occasione dell’acquisizione di AC Milan da parte di RedBird - sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners. Il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di AC Milan. A seguito del perfezionamento dell’operazione, il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer, e l’Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell, lasceranno il Consiglio di Amministrazione di AC Milan. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management, a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa del Club".