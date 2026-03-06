Il CorSport sul Milan verso il derby: "Leao-Pulisic, la fotocopia dell'andata"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Tutto pronto per il derby di Milano, in programma domenica sera, che potrebbe valere più+ di una fetta di stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport offre un'analisi anche di quelle che saranno le possibili scelte di Max Allegri, titolando: "Leao-Pulisic, la fotocopia dell'andata":

E ancora: "La coppia titolare delle ultime due partite verso la conferma. Max non vuole dare punti di riferimento ai difensori. Bartesaghi a parte, c'è Estupinan". L'esterno italiano non è ancora al meglio, l'ex Brighton favorito per un posto dal 1'.