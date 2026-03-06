Verso il derby: oggi provino decisivo per Bartesaghi, altrimenti spazio ad Estupinan


di Enrico Ferrazzi
di Enrico Ferrazzi

In vista del derby di domenica sera contro l'Inter, è ancora in dubbio la presenza tra i convocati di Max Allegri di Davide Bartesaghi, il quale è alle prese con un risentimento muscolare rimediato nell'ultima partita contro la Cremonese. Ieri il terzino ha lavorato ancora a parte sul campo e oggi svolgerà un provino decisivo per capire se potrà essere o meno a disposizione. Se non dovesse farcela a recuperare, a sinistra spazio a Pervis Estupinan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

