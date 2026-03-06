Verso il derby: oggi provino decisivo per Bartesaghi, altrimenti spazio ad Estupinan
In vista del derby di domenica sera contro l'Inter, è ancora in dubbio la presenza tra i convocati di Max Allegri di Davide Bartesaghi, il quale è alle prese con un risentimento muscolare rimediato nell'ultima partita contro la Cremonese. Ieri il terzino ha lavorato ancora a parte sul campo e oggi svolgerà un provino decisivo per capire se potrà essere o meno a disposizione. Se non dovesse farcela a recuperare, a sinistra spazio a Pervis Estupinan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
