Ordine: "Esistono, per Rocchi, due regolamenti: uno si applica in un modo a proposito del blocco sul portiere, un altro si applica all’opposto"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sugli arbitri: "Adesso è ufficiale: esistono, per Gianluca Rocchi due regolamenti. Uno si applica in un modo a proposito del blocco sul portiere, un altro si applica all’opposto. Rocchi si è ripresentato a Open Var dopo qualche assenza di troppo per spiegare l’apparente contraddizione tra il fischio di San Siro in Milan-Parma effettuato da Piccini (annullato il gol di Troilo) e l’intervento del var con nota invasione di campo di Pairetto avar nell’occasione che alla fine, ottenuto il cambio di decisione, quasi festeggia il personale successo con quel “bene, bene!”. Le immagini dimostrano che gli episodi sono identici, altro che distinguo! È la dimostrazione plastica del fatto che gli errori, in numero industriale, commessi quest’anno dalla squadra degli arbitri, si possono spiegare, tecnicamente, con le linee guida modificate di turno in turno dallo stesso staff di Rocchi per far scendere, statisticamente, gli errori commessi nella stagione.

Adesso il campionato è andato, peggio di così il rendimento degli arbitri sarà impossibile da registrare, quindi bisogna pensare al futuro. Il piano di Gravina è quello noto della squadra di professionisti che si allenano come le squadre di calcio, sotto la tutela di una società guidata da tre esponenti indipendenti con a capo degli arbitri una sorta di direttore tecnico e finanziamento di Figc e Lega Serie A. Il contratto di Rocchi è in scadenza a giugno. E qui che i club devono attivarsi per capire quali saranno le scelte dei tre “indipendenti” e quale sarà il dt prescelto per il nuovo corso. Al di là dello status, per un cambiamento effettivo del rendimento, devono cambiare il designatore e le sue linee guida".