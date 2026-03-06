Verso il derby, chi potrà essere decisivo per il Milan? Stramaccioni non ha dubbi: "Dico Leao"

Intervistato da Tuttosport, Andrea Stramaccioni ha parlato così del derby di Milano di domenica: "E' forse il primo match-point tricolore per l’Inter. Chi può essere decisivo per le due squadre? Per il Milan dico Leao, nonostante prestazioni altalenanti in questa stagione mi sono piaciute due cose di lui: lo spirito con cui si è messo al servizio del nuovo allenatore in un ruolo che espone le sue abilità a situazioni a lui non congeniali e i nove gol in 1.324 minuti appunto in un ruolo non suo. E in più comincia a comunicare anche diversamente verso l’esterno.

Per l’Inter invece dico Barella, ma non perché debba risolvere il derby con un gol o andando per forza a tabellino, ma perché sabato contro il Genoa l’ho visto carichissimo, trascinare da capitano, in assenza di Lautaro, la squadra dopo l’eliminazione col Bodo. In questi momenti lui c’è, e l’Inter ha bisogno di lui. A centrocampo si giocherà una fetta importante dell’esito della sfida: all’andata Modric, Rabiot e Fofana disputarono una gara perfetta. Sicuro lo scontro più affascinante sarà li nel mezzo. Una mini partita... nella partita.

Cosa ha insegnato all’Inter la sconfitta dell’andata? Che il Milan di Allegri, soprattutto contro una squadra che fa la partita, tende a esaltarsi trovando più spazi in transizione. Il gol dell’andata è stato generato proprio da una ripartenza micidiale conclusa da Pulisic, anche se va detto che l’Inter fece bene ma si scontrò contro uno strepitoso Maignan e ha colpito due pali".