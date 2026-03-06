Il Napoli non sbaglia e vince nel segno di Alisson: Torino mandato ko
Si è aperta ufficialmente la 28esima giornata di Serie A Enilive e si è aperta con una partita che interessa da vicino il Milan: allo stadio "Diego Armando Maradona", infatti, il Napoli ha sconfitto 2-1 il Torino, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella di Verona di una settimana fa. A indirizzare la gara sui binari giusti, dopo 7 minuti, il gol del nuovo talento Alisson. Raddoppio partenopeo con l'ex Elmas a metà ripresa: il gol di Casadei nel finale non evita la vittoria agli uomini di D'Aversa.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino 2-1
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
