Giudice: "L’archiviazione della procura di Milano certifica il nulla. Era fantasia pura ipotizzare che Elliott fosse il proprietario occulto del Milan"

vedi letture

È notizia di questa mattina che la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta riguardante gli accertamenti sul passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital. Un procedimento che era stato attivato in seguito alle segnalazioni dei manager di Blue Skye (Cerchione e D’Avanzo) che avevano mosso l’accusa in merito al rilascio di un pegno sulle azioni in violazione dello statuto dell’allora alleanza. I pm titolari dell’inchiesta hanno domandato alla Gip Chiara Valori l’archiviazione anche dell’ipotesi di ostacolo alla vigilanza della Figc e altri accertamenti hanno certificato che nessun veicolo riguardante il Milan, escluso RedBird oggi ed Elliott prima, avesse una quota di proprietà superiore al 25%.

In merito alla notizia Alessandro Giudice, esperto di economia e finanza che collabora spesso con il Corriere dello Sport, commenta così sul suo account X:

"L’archiviazione della procura di Milano certifica il nulla. Come avevo sempre scritto in molte occasioni, era fantasia pura ipotizzare che Elliott fosse il proprietario occulto del Milan. Intanto la tesi era smentita da documenti pubblicamente consultabili, senza indagini spettacolari e strombazzate per fare clamore. Ma era soprattutto contrario alla logica più basilare sostenere che un fondo di PE come RedBird avesse raccolto centinaia di milioni da svariati investitori per farsi commissionare l’azienda acquisita da un creditore. Nessun investitore avrebbe mai accettato una condizione così vessatoria, che non è nella prassi comune di mercato ed è fuori dalla logica economica. Sbagliato anche dire che Elliott sia ancora azionista al 5% perché un warrant non è una partecipazione azionaria ma un diritto d’opzione esercitabile in caso di rivendita. Uno strumento abbastanza diffuso nelle operazioni di M&A".