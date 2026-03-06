Saelemaekers: "Hazard è il giocatore più forte con il quale ho giocato. Sorpreso dalla sua umiltà, mi ricorda Modric in questo"

Intervistato da DAZN, Alexis Saelemaekers ha raccontato:

Su Massimiliano Allegri

“Allegri è speciale per me, è unico. La maniera di come vede il calcio lui, anche il suo atteggiamento. È uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano: come ci tratta, come scherza, come è serio quando lo deve essere. Questa cosa la gestisce perfettamente. Mi chiama “scheggia”, perché vado sempre al 100% (ride, ndr)”.

Qual è il giocatore più forte con il quale hai giocato?

“Hazard è il giocatore più forte con il quale ho giocato. Quello che mi ha stupito di più è la sua umiltà. Mi ha ricordato quando è arrivato Modric. Qualsiasi persona la saluta, fa come se ogni persona che vede è come lui. Non si mette sopra nessuno. Ci sono giocatori che non hanno queste cose qui, ma vederlo da un campione così è sempre bello. Dybala mi ha stupito molto, perché è pulitissimo tecnicamente. Tutte le sue giocate sono sempre perfette. Non c’è mai un momento dove sbaglia delle cose. Mi è piaciuto giocare con lui perché capisce tanto”.