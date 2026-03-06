Estupinan dal 1' nel derby? Sette presenze da titolare negli ultimi cinque mesi con due sole vittorie

vedi letture

Davide Bartesaghi è recuperato, ma dovrebbe partire dall panchina nel derby e al suo posto giocherà da titolare Pervis Estupinan. Negli ultimi cinque mesi, l'ex Brighton è sceso in campo dal primo minuto solamente 7 volte, perdendo in 3 occasioni e pareggiando in 2.

ALLEGRI RESTA

Dopo la scorsa stagione da dimenticare, quest'anno il Milan è tornato a competere per prime posizioni e gran parte del merito è certamente di Massimiliano Allegri, tornato in estate sulla panchina rossonera dopo diversi anni. Il lavoro fatto è sotto gli occhi di tutti: il tecnico livornese ha infatti ridato ai giocatori senso di appartenenza, disciplina e consapevolezza dei propri mezzi. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, negli ultimi giorni non sono mancate voci su un possibile addio a fine stagione e tutti i tifosi milanisti si fanno la stessa domanda: cosa ha intenzione di fare Max? Allegri è concentrato solo sul campo e sul derby di Milano di domenica, ma il suo desiderio è comunque quello di restare in rossonero. Ovviamente a fine campionato incontrerà il club per effettuare valutazioni ad ampio raggio, ma il livornese non ha cambiato idea e vuole proseguire la sua seconda avventura sulla panchina del Diavolo. Allegri, che ha un contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028 a 5 milioni di euro all'anno, sa bene che servirà fare molto sul mercato estivo, soprattutto se il Milan dovesse tornare in Champions League. Giocando ogni tre giorni, sarà fondamentale allargare la rosa anche con elementi di esperienza, che sappiano fare subito la differenza e trascinare i compagni, anche quelli più giovani, come hanno fatto Adrien Rabiot e Luka Modric quest'anno. Le ultime due campagne acquisti non lo hanno convinto del tutto (per esempio non è un mistero che a gennaio abbia chiesto un difensore che poi però non è arrivato) e per questo, pur nel rispetto dei ruoli, ha il desiderio di avere più voce in capitolo nella creazione della squadra che verrà.