Gentile: "De Winter in crescita: quando chiamato in causa ha dato buone sensazioni"

vedi letture

Manca sempre meno alla supersfida tra Milan e Inter: il Derby della Madonnina si giocherà a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45, in occasione del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Una gara importantissima, come sempre, per entrambe le squadre: quest'anno anche di più con una posta in palio importante tra titolo e Champions League. A commentare le indiscrezioni dei giorni antecedenti alla sfida è stato il telecronista Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, in diretta dagli studi dell'emittente televisiva.

Le parole di Riccardo Gentile su Koni De Winter: "De Winter mi piaceva già dai tempi della Juventus, quando stazionava tra under 23 e prima squadra. Quelle volte che era stato mandato in campo aveva già dimostrato personalità. Poi è anche abile sotto porta, ha confidenza con il gol che non guasta. Quando è stato chiamato in causa, a parte qualche passaggio a vuoto, ha dato buone sensazioni ed è in crescita".