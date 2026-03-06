Milan-Inter, San Siro sold out. Tutti i numeri del Derby: verrà trasmesso in oltre 200 paesi

vedi letture

Tutto è pronto a San Siro per il Derby di Milano, un evento capace di accendere la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo.

La connessione tra lo stadio e il pubblico globale sarà totale. Grazie alla presenza di numerosi broadcaster internazionali on site e a una distribuzione capillare tra tv lineare e piattaforme OTT, il derby verrà trasmesso in oltre 200 Paesi, raggiungendo tutti i principali mercati internazionali.

A rendere ancora più spettacolare la serata sarà una produzione televisiva di altissimo livello: 28 telecamere, tra cui una spettacolare Spider-CAM e una XTRAMOTION, racconteranno ogni dettaglio della partita. A queste si aggiungeranno 17 telecamere extra portate direttamente dai broadcaster presenti allo stadio, per offrire angolazioni esclusive, approfondimenti e punti di vista unici.

Tra le emittenti internazionali presenti ci saranno:

CBS Sports e Fox Deportes dagli Stati Uniti, Sport1 da Israele, Sport TV dal Portogallo, Eleven Sports dalla Polonia, oltre alle produzioni di DAZN per Germania e Francia, StarzPlay, Shasha TV, Al Arabiaa, Migu Sports dalla Cina e Max Sport dalla Bulgaria.

La tribuna stampa è completamente sold out, con tutti i 220 posti occupati da giornalisti arrivati da tutto il mondo per raccontare il derby. A bordocampo 50 fotografi e 25 Social Media Manager racconteranno momenti della partita attraverso contenuti e prospettive originali.

Ma il cuore pulsante della serata saranno, come sempre, i tifosi. San Siro è completamente esaurito, con supporter arrivati da ogni angolo del pianeta: lo stadio rappresenterà quasi 100 Paesi diversi. Anche il programma hospitality Club 1899 è sold out da settimane, con 5.000 ospiti pronti a vivere il derby attraverso esperienze esclusive.

Il fascino del derby continua ad attrarre anche numerosi volti noti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti attesi ci saranno alcuni atleti di Olimpia Milano, insieme a Melissa Satta, Sarah Toscano, Anna Pepe, Ernia, Jeremy Lynch, Bianca Balti e le Legends rossonere Alexandre Pato, Mark van Bommel e Christian Abbiati, tra gli altri.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio un suggestivo laser show illuminerà lo stadio accompagnando lo speaker Gegio nella lettura delle formazioni, mentre i tifosi vivranno gli ultimi istanti di attesa prima che inizi lo spettacolo di Milan–Inter. Il pre-partita sarà arricchito da attività di sport production e momenti pensati per coinvolgere tutto lo stadio.

L’amore per il Milan, però, non vive solo nei novanta minuti del derby. Continua ogni giorno nei luoghi simbolo del club, come il Museo Mondo Milan che in questa stagione ha già superato i 55.000 visitatori, in crescita rispetto allo scorso anno. Nei giorni dei big match, fino a 1.500 persone scelgono di visitare il museo per immergersi nella storia rossonera prima di vivere l’emozione della partita.